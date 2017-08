Un destroyer américain percute un navire

10 marins portés disparus et 5 blessés, selon la marine américaine, après qu'un destroyer américain est entré en collision avec un navire marchand lundi à l'est de Singapour. L'US Navy précise que le bâtiment militaire avait subi des dommages et que des opérations de secours avaient débuté.

«Le destroyer lance-missiles USS John S. McCain a été impliqué dans une collision avec un navire marchand alors qu'il naviguait à l'est des détroits de Malacca et Singapour le 21 août», indique la marine américaine dans un communiqué.

«Les premiers rapports indiquent que le USS John S. McCain a subi des dommages à bâbord arrière», selon le communiqué.

«Les opérations de recherche et de secours ont débuté en coordination avec les autorités locales», ajoute l'US Navy.

La collision s'est produite lundi à 05H24 (23H24 dimanche en Suisse) alors que le destroyer se dirigeait vers le port de Singapour.

Polémique en mer de Chine

Le 10 août ce même bâtiment militaire s'était approché d'une île artificielle construite par Pékin en mer de Chine méridionale.

Le destroyer USS John S. McCain s'était approché à six milles marins du récif Mischief - récif Meiji en chinois -, qui fait partie de l'archipel disputé des Spratleys, avait indiqué sous couvert d'anonymat un responsable américain.

Le responsable américain avait précisé à l'AFP qu'une frégate chinoise avait envoyé au navire américain des mises en garde par radio au moins à dix reprises.

«Ils ont appelé pour dire s'il-vous-plait, faites demi-tour, vous êtes dans nos eaux», a-t-il raconté. «Nous leur avons répondu que nous étions un (navire) des Etats-Unis et que nous menions des opérations de routine dans les eaux internationales». (afp/nxp)