Un député recommande de frapper sa femme

Un député ougandais a provoqué les vives réactions des féministes et des associations de défense des droits humains. Il a invité les hommes à battre leur femme «afin de les discipliner».

"As a man, you need to discipline your wife... touch her a bit, tackle her and beat her to streamline her," Uganda’s MP #OnesmusTwinamasiko told NTV #Uganda.



