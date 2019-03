Un court report «possible» mais sous conditions

Les dirigeants des pays de l'UE sont prêts à accorder au Royaume-Uni une «courte extension» de la période précédant son départ s'il y a «un vote positif» des députés britanniques sur l'accord de Brexit déjà négocié avec Theresa May, a déclaré mercredi le président du Conseil européen.

«A la lumière des consultations que j'ai conduites ces derniers jours» avec les dirigeants des 27, «je crois qu'une courte extension sera possible mais elle sera conditionnée à un vote positif sur le traité de retrait à la Chambre des communes», a dit Donald Tusk, dans une courte déclaration devant la presse.

Even if the hope for final success may seem frail, even illusory, and although Brexit fatigue is increasingly visible and justified, we cannot give up seeking - until the very last moment - a positive solution. #euco