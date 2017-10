«Un coup d'Etat contre les institutions de Catalogne»

Accepter la tutelle

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, a invité dimanche les Catalans à accepter l'autorité de Madrid et à ignorer les instructions des dirigeants indépendantistes de la région.



«Nous allons établir les autorités qui vont gérer les affaires catalanes au jour le jour, conformément aux lois et aux normes catalanes (...) J'espère que tout le monde ignorera les instructions qu'ils ont l'intention de donner, parce qu'ils n'auront pas l'autorité légale de le faire», a déclaré le chef de la diplomatie sur l'antenne de la BBC.



«Tout ce que le gouvernement cherche à faire, à contrecoeur, c'est de restaurer l'ordre légal, de restaurer la Constitution, mais aussi les règles catalanes (...)», a ajouté Alfonso Dastis.



Mariano Rajoy, président du gouvernement, avait annoncé la veille la dissolution de l'exécutif régional et la mise sous tutelle du parlement de Barcelone pour sortir de la crise suscitée par le référendum d'autodétermination du 1er octobre.