Un compagnon «galant, pas machiste pour un sou»

Un très bon flic, un compagnon «galant», qui n'est «pas machiste pour un sou»: un portrait élogieux d'un des deux policiers jugés en France pour le viol d'une touriste canadienne a été dressé vendredi aux assises de Paris, quitte à oublier des éléments bien plus difficiles à assumer.

«La famille est au centre de tout»

Au cinquième jour du procès de deux policiers français pour «viol en réunion», la cour s'intéresse à la personnalité des accusés. Pour un expert psychiatre, Nicolas R., 49 ans, et Antoine Q., 40 ans, ne présentent pas de «trouble de la personnalité» et pas non plus de «trouble sexuel».

Les deux hommes sont accusés d'avoir violé en avril 2014 une touriste canadienne, très alcoolisée, dans les locaux de la police judiciaire de Paris - situés à l'époque au 36 quai des Orfèvres - après une soirée arrosée dans un pub.

L'enquêtrice de personnalité a dressé, à partir des entretiens qu'elle a passés avec des proches et des collègues d'Antoine Q., un portrait flatteur, un peu lisse parfois, de celui-ci.

Ce policier a intégré en 2010 la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), un service d'élite pour lequel son père a oeuvré entre 1977 et 1984, et qui compte aussi son frère dans ses rangs.

Pour lui, «la famille est au centre de tout». «Il n'est pas machiste pour un sou», a assuré un ami à cette enquêtrice. «Il a été élevé dans le respect de la femme et de la mère».

L'expert a interrogé sa compagne avec qui il est depuis 2005 et avec laquelle il a un enfant. Celle-ci a parlé d'un «couple très soudé», d'un père «très aimant», «un homme très galant, élégant». Antoine Q. a eu du mal à cacher son émotion en entendant cela. «C'est une femme hyper-courageuse. La preuve, c'est qu'elle me soutient», a dit l'accusé à la barre.

Mais celle-ci, explique-t-il, n'est pas au courant de toute l'affaire, et en particulier de son infidélité. «Malheureusement, elle va savoir» après cette audience, admet-il.

«Torture permanente»

L'accusé ne lui a pas parlé des baisers qui auraient été échangés en allant acheter des cigarettes avec Emily Spanton, la victime présumée du viol. Il a reconnu pendant l'enquête des caresses sexuelles dans la voiture, sur le chemin des locaux de la police, avec cette dernière. De cela non plus, il n'a pas parlé à sa compagne. Mais «je lui ai dit toute la vérité sur tout le reste», se défend-il.

«Vous lui avez parlé de votre maîtresse?», l'interroge le président. «Non», répond-il à voix basse. Antoine Q. a eu à deux reprises, à son bureau, des relations sexuelles avec une collègue rencontrée fin 2013. «Je voulais visiter les bureaux de l'anti-gang (l'ancien nom de la BRI) et en pleine nuit, nous avons couché ensemble au bureau», a raconté cette policière lors de l'enquête. Elle se souvient d'une «relation tendre et romantique». C'était, assure l'accusé, la première fois qu'il trompait sa femme et il n'a, à part cette fois là, «pas amené de femme au 36 pour des relations sexuelles». «C'était à sa demande. (...) C'était un fantasme».

Après le viol présumé d'Emily Spanton, Antoine Q. a été suspendu puis sanctionné en conseil de discipline. «Mon monde s'est écroulé», raconte-t-il, évoquant une «torture permanente». Des chances d'intégrer la BRI, «je n'en aurai plus». «Cette profession, c'est ma vie», explique-t-il.

Antoine Q. a repris le travail en juillet 2017, à la Brigade d'exécution des décisions de justice, «la Brigade des fugitifs» qui est chargée de rechercher et interpeller des personnes condamnées qui se soustraient aux décisions de justice. «Il obtient de très bons résultats, il est apprécié», a expliqué à la cour sa nouvelle chef, qui a voulu «lui donner une chance». La cour s'intéresse vendredi après-midi à la personnalité du second accusé, Nicolas R. (afp/nxp)