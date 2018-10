Un climat plus serein entre Trump et Erdogan?

Au terme d'une longue détention et après une brève escale en Allemagne, l'homme d'église et son épouse Norine ont atterri peu après midi (16H00 GMT) à la base aérienne d'Andrews.

Il «sera avec moi dans le Bureau ovale à 14H30 (18H30 GMT)», «ce sera magnifique de le voir et de le rencontrer», a annoncé Donald Trump sur Twitter.

«C'est un grand chrétien qui a vécu une expérience tellement difficile», a ajouté le président des Etats-Unis, qui avait fait de sa libération une priorité et peut donc savourer une victoire qui devrait satisfaire la partie évangélique de son électorat, à moins d'un mois d'élections législatives délicates pour son camp républicain.

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!