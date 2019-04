Un château gonflable s'envole, 2 enfants tués

Une tornade a emporté un château gonflable dans un parc d'attractions du centre de la Chine, tuant deux enfants et en blessant 18 autres, ont rapporté lundi les autorités locales.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux par la télévision publique CGTN, on peut voir l'imposante structure de plastique soulevée par une tempête de poussière puis aller s'écraser plusieurs dizaines de mètres plus loin, alors que des gens prennent la fuite, certains tenant des enfants dans les bras.

