Un chien meurt dans un vol d'United airlines

Un chien est mort après avoir été placé, sur demande insistante d'un membre d'équipage, dans un compartiment à bagages au dessus des passagers d'un avion de la compagnie United Airlines reliant Houston à New York.

La compagnie américaine a reconnu sa responsabilité dans cet accident qui a eu lieu lundi, affirmant que le bulldog français n'aurait jamais dû se trouver là.

«C'est un tragique accident qui n'aurait jamais dû arriver», a affirmé la compagnie dans un communiqué, exprimant ses «profondes condoléances à la famille».

La propriétaire du chien est entrée dans l'avion avec deux enfants, dont un bébé, et l'animal dans un sac de transport. Il lui a alors été demandé de placer le chien dans le compartiment à bagages, selon le témoignage au New York Times de Maggie Gremminger, 30 ans, qui était assise derrière.

Nouvelles critiques

«La propriétaire implorait de ne pas mettre le sac au-dessus», a dit Maggie Gremminger.

«Elle disait Mon chien est dedans, non, c'est mon chien. En réponse, le membre d'équipage continuait à lui demander de le faire parce que c'était un danger là où il était, que c'était une sortie d'urgence, qu'on pouvait glisser», selon ce témoin.

Cet accident risque d'attirer de nouvelles critiques à la compagnie aérienne américaine. L'année dernière, un médecin américain de 69 ans avait été sorti manu militari d'un avion surbooké de la compagnie malgré ses supplications. La vidéo de la scène, filmée par téléphone portable, était devenue virale sur les réseaux sociaux. Face au tollé, la compagnie avait fini par s'excuser.

Brayan Castano tells BuzzFeed News his puppy Kokito is the dog that died on the United flight yesterday. The pup was traveling with his wife Catalina and their two kids back home to NYC from a visit with him in Houston, where he is currently working. pic.twitter.com/5WimXkuf5N