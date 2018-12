Un chauffeur de taxi s'immole pour protester

Un chauffeur de taxi sud-coréen s'est immolé par le feu lundi pour protester contre le lancement prochain d'un service de covoiturage par la plus grande application de messagerie du pays, a annoncé l'agence Yonhap. Les chauffeurs de taxi sont vent debout contre l'initiative de KakaoTalk, application utilisée par 40 millions des 50 millions de Sud-Coréens, déclarant que ce service menace leur emploi et leur survie.

Ces derniers mois, des dizaines de milliers de chauffeurs ont manifesté à Séoul pour protester contre le lancement du service de covoiturage, prévu la semaine prochaine. Le chauffeur de 57 ans, représentant syndical chez une compagnie de taxis de Séoul, s'est immolé dans sa voiture devant le Parlement de Séoul, selon l'agence Yonhap et la police. L'homme, présenté sous son nom de famille, Choi, «m'a appelé ce matin et a déclaré qu'il voulait s'immoler à cause du covoiturage de Kakao», selon un syndicaliste cité par l'agence.

La victime s'est aspergée d'essence avant de mettre le feu. Elle a été conduite par la police à l'hôpital où elle est décédée quelques heures après. Les nouveaux services de transport comme le géant américain Uber peinent à se développer en Corée du Sud, onzième économie mondiale, du fait de l'hostilité des chauffeurs de taxi et de réglementations très dures. (afp/nxp)