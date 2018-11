Un chasseur de la Seconde guerre mondiale s'écrase

@KXAN_News I was in Fredericksburg at the show when the plane crashed. 2 minutes after I filmed this, they crashed. I am so sorry! pic.twitter.com/866JwiPaMw — Eva Vales (@Vange61) 18 novembre 2018

L'autorité fédérale de la sécurité des transports, le US National Transportation Safety Board, a indiqué qu'il enquêtait sur l'accident d'un North American P-51D Mustang survenu à Fredericksburg.

Le Mustang a été l'un des principaux chasseurs américains de la Seconde guerre mondiale, durant laquelle il a servi sur plusieurs théâtres d'opération, aussi bien dans le Pacifique qu'en Europe. Il a aussi combattu par la suite pendant la guerre de Corée.

UPDATE: The @NTSB and FAA are heading to the scene of a vintage WWII fighter plane crash in Fredericksburg. Photos courtesy Glenn Kropat. https://t.co/0SbIlDEclq pic.twitter.com/Eyco5oQbAe — CBS Austin (@cbsaustin) 18 novembre 2018

Le National Museum of the Pacific War, musée militaire qui se trouve à Frederickburg, a annoncé que l'accident avait fait deux morts dont l'un était un ancien combattant. «Pour le moment nous n'avons pas d'autres informations», a ajouté le musée. Selon le site web de ce musée, un show en plein air devait avoir lieu samedi sur le thème des équipements et des armes utilisés sur le théâtre d'opérations du Pacifique, avec une reconstitution de combat aérien.

A plane crashed inside an apartment complex parking lot in Fredericksburg at around 3 p.m. Two possible fatalities, and the site is still being investigated. More info. to follow. pic.twitter.com/5fgMB8ERPI — Erika Vela (@evela_news) 17 novembre 2018

Des photos publiées par un quotidien local, le San Antonio Express-News, montrent l'épave d'un avion argenté sur un parking à côté d'un auvent pour voitures où l'on peut voir des véhicules endommagés. (afp/nxp)