Un cargo danois autorisé à accoster en Sicile

Le cargo danois Alexander Maersk, transportant 108 migrants secourus vendredi au large de la Libye, a finalement été autorisé lundi soir à entrer à Pozzalo après trois jours d'attente devant ce port du sud de la Sicile, a constaté l'AFP.

Ce cargo danois a commencé peu après 23H00 (21H00 GMT) à faire son entrée dans le port assisté par un remorqueur. Il avait changé de route vendredi matin pour se porter au secours de 113 personnes au large de la Libye. Samedi, cinq d'entre elles, dont quatre enfants et une femme enceinte avaient été débarquées en Sicile.

#migranti Pozzallo #AlexanderMaersk sta entrando in porto in questi istante pic.twitter.com/6jJHwk39q8 — Andrea Zambenedetti (@afzambenedetti) 25 juin 2018

La ministre danoise à l'Immigration et l'Intégration, Inger Stjøberg, a indiqué lundi son intention d'envoyer une lettre à Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, pour lui demander d'agir afin que ces migrants ne restent pas sur le bateau.

M. Salvini, qui est aussi vice-Premier ministre et patron du parti d'extrême droite La Ligue, a réaffirmé lundi qu'il n'accepterait plus que les navires humanitaires des ONG qui viennent en aide aux migrants au large de la Libye accostent dans des ports italiens. Des bateaux des garde-côtes italiens ont en revanche été autorisés à accoster et permettre aux migrants secourus de débarquer.

C'est néanmoins la première fois qu'un navire marchand, à qui les garde-côtes ont demandé d'intervenir pour secourir ces migrants, se retrouve ensuite bloqué devant un port dans l'attente de consignes de la part des autorités maritimes italiennes. (afp/nxp)