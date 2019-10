Un café à animaux fustigé pour ses «chiens pandas»

Un café à animaux du sud-ouest de la Chine, qui teint des chiens en noir et blanc pour les faire ressembler à des bébés pandas, suscitait mercredi un intense débat en ligne sur le droit animal.

L'établissement a ouvert le mois dernier à Chengdu dans le Sichuan, la province berceau des célèbres ursidés, et offre à l'affection des clients six chiens de race chow-chow.

Une vidéo publiée par le site d'informations Hongxing News montre des visiteurs caresser les petites bêtes à poil duveteux et les appeler des «chiens pandas». Encouragé par leur succès auprès des clients, le propriétaire du café, M. Huang, explique proposer désormais des services de teinture pour animaux de compagnie.

#TrendinginChina: A coffeehouse in SW China’s #Chengdu dyed dogs to make them look like pandas to increase profits, triggering comments worried that doing so hurts animals’ health and feelings. What is your opinion? https://t.co/9QLe3WDzWU pic.twitter.com/3i4e8LBGBd