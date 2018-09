Un bug divulgue des numéros de ministres

Une faille dans la sécurité d'une application mobile du Parti conservateur britannique a dévoilé temporairement samedi les données personnelles de ministres et députés tories, dont le numéro de téléphone portable de l'ex-chef de la diplomatie Boris Johnson. Un porte-parole du Parti conservateur a assuré que le problème avait depuis été «résolu» et que l'application fonctionnait désormais «en toute sécurité».

Selon les médias britanniques, plusieurs ministres, dont certains de premier plan, ont reçu des appels de quidams à la suite de la divulgation de ce problème de sécurité, à la veille de l'ouverture du congrès annuel des Tories dimanche à Birmingham (centre de l'Angleterre).

Dawn Foster, une journaliste du quotidien «The Guardian», a été l'une des premières à repérer la faille. Elle a expliqué sur Twitter qu'il suffisait, pour accéder aux données personnelles d'un membre du parti, de se connecter en utilisant l'adresse email qu'il avait utilisée pour s'inscrire à ce congrès. Aucun mot de passe n'était requis.

FFS, the Tory conference app allows you to login as other people and view their contact details just with their email address, no emailed security links, and post comments as them.