Un bébé-star dugong victime des plastiques

Mariam, un bébé dugong - aussi appelé vache marine -, devenu star des réseaux sociaux en Thaïlande, est morte dans la nuit de vendredi à samedi d'une infection aggravée par des déchets plastiques trouvés dans son estomac, ont annoncé les autorités samedi.

Le petit animal à la silhouette potelée avait été retrouvé échoué et séparé de sa mère sur une plage en mai, âgé de seulement six mois. Les images des vétérinaires lui donnant le biberon en mer étaient rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux.

«Mariam est morte juste après minuit suite à un traumatisme et nos efforts pour la sauver ont échoué» a déclaré à l'AFP Chaiyapruk Werawong, le responsable du parc marin de la province de Trang (sud), où l'animal avait été recueilli.

VIDEO: Thailand goes gaga for baby dugong Mariam pic.twitter.com/hyQhvgJXwU — AFP news agency (@AFP) July 3, 2019

Le sud de la Thaïlande, dont les eaux regorgent de plastique, abrite environ 250 vaches marines, une espèce proche des lamantins menacée d'extinction. Mariam «a succombé à une infection sanguine et dans l'estomac. Nous avons retrouvé des résidus plastiques dans son conduit intestinal» a-t-il ajouté.

«L'autopsie a montré que le plastique est la cause de l'obstruction de l'estomac de l'animal» a affirmé Nantarika Chansue, l'une des vétérinaires sur sa page facebook. «Avec son départ, c'est comme si elle nous implorait de prendre mieux soin d'eux et de sauver son espèce», a-t-elle ajouté.

Peu après Mariam, un autre bébé orphelin dugong avait été sauvé dans cette région, et baptisé «Jamil» par une princesse thaïlandaise. Un live vidéo 24h/24 avait été mis en place pour suivre en direct les repas et les soins prodigués aux deux mammifères marins par les vétérinaires.

Onde de choc

La mort de Mariam suscitait l'émoi samedi matin sur la page facebook du département des ressources marines et côtières, générant plus de 11'000 partages et des milliers de commentaires endeuillés.

«Quelle tristesse (...) que nous devions perdre Mariam à cause des déchets plastiques» disait un commentaire. Jamil, qui signifie «joli prince des mers», est toujours en convalescence dans un centre marin de Phuket (sud).

Les pays d'Asie du Sud-Est, qui comptent parmi les plus gros pollueurs de la planète, se sont engagés à lutter contre la pollution des océans, lors du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Bangkok fin juin.

A eux seuls, cinq pays d'Asie (Chine, Indonésie, Philippines, Vietnam et Thaïlande) sont responsables de plus de la moitié des huit millions de tonnes de plastique rejetées tous les ans dans les océans, selon un rapport de 2017 de l'ONG Ocean Conservancy. (afp/nxp)