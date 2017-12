Un bateau de croisière suisse heurte un pont

Un bateau de croisière suisse, le «Swiss Crystal», transportant 129 personnes, dont 26 membres d'équipage, a heurté mardi soir le pilier d'un pont autoroutier sur le Rhin près de Duisbourg, dans l'ouest de l'Allemagne. Il y a 27 blessés, dont douze hospitalisés.

Au total, une douzaine de passagers ont été dirigés vers les hôpitaux de la région, a confirmé mercredi à l'ats Manuela van Zelst, porte-parole de la compagnie de navigation zougoise Scylla, propriétaire du bateau. Contrairement à ce qui a été communiqué dans un premier temps, aucun blessé grave n'est à signaler.

Principalement des Néerlandais

La grande majorité des passagers étaient de nationalité néerlandaise. Ils ont pu regagner les Pays-Bas dans la matinée, d'abord au moyen du bateau soeur de la compagnie, l'«Emily Brontë», puis grâce à des bus mis à disposition, a précisé la porte-parole.

Long d'une centaine de mètres, le «Swiss Crystal», qui a été endommagé, devait débarquer mercredi dans le port de la ville d'Arnhem, aux Pays-Bas, son lieu de départ, l'embarcation de la compagnie Scylla effectuant la boucle Arnhem-Mayence-Arnhem.

L'autoroute,qui a dans un premier temps été fermée à la circulation, devait être rouverte au plus tard d'ici mercredi à midi, a indiqué à l'agence de presse allemande dpa une porte-parole des ponts et chaussées de la région de Duisbourg. Les causes exactes de l'accident n'ont pas encore été communiquées.

Update #A42: Nachdem gestern Abend in Duisburg ein Schiff einen Brückenpfeiler gerammt hat, sind nun Kontrolleure von https://t.co/MQbT5SPQoA vor Ort, um die #Brücke zu überprüfen. Sperrung dauert noch an. Stau auch auf der A40. https://t.co/ZCIdP2XUVx pic.twitter.com/2O5HYUbsRC — WDR Verkehrsstudio (@WDR_Verkehr) December 27, 2017

(ats/nxp)