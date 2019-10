Un avion sort de la piste au décollage, neuf blessés

«Ce matin, vers 9 heures (7 heures en Suisse), un avion Fokker 50 (...) est sorti de la piste au moment où il quittait l'aéroport Wilson à Nairobi», a indiqué l'autorité aéroportuaire kényane (KAA) dans un communiqué.

Un photographe de l'AFP présent sur place a vu les services de secours s'affairer autour de l'avion, qui a d'abord percuté la clôture entourant le terrain de l'aéroport, avant de s'arrêter quelques dizaines de mètres plus loin dans des arbustes.

We thank Our Almighty God for saving our Vihiga County Women Mp Hon. Adagala (@mamacounty038) and other passengers on board @silverstoneair that failed to take off and went down due to bad weather.



She is safe with us now. pic.twitter.com/8a5XlE8szI