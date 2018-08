Un avion s'écrase en Indonésie: huit morts, un survivant

Un adolescent de 12 ans a survécu à l'accident d'un avion qui a fait huit morts dans une zone montagneuse de l'est de l'Indonésie, ont annoncé dimanche les autorités.

Le contrôle aérien avait perdu samedi le contact avec l'appareil, un Pilatus de fabrication suisse, qui était parti pour ce qui devait être un vol d'une quarantaine de minutes dans la province très éloignée de Papouasie. L'épave de l'avion a été découverte dimanche matin dans une zone forestière et montagneuse du sous-district d'Oksibil. «Huit passagers ont été retrouvés morts, mais un a été trouvé vivant», a déclaré le lieutenant colonel Dax Sinturi, porte-parole de l'armée.

Eight bodies found in Indonesian plane crash https://t.co/ZEKsKZzzME #Indonesia pic.twitter.com/FsBX3HOGuL

A 12-year-old boy is the sole survivor of a #planecrash that killed eight people in mountainous eastern #Indonesia.https://t.co/ENf8mN1j93