Un avion embarque un passager par erreur

La compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways (ANA) a annoncé mercredi qu'un de ses avions qui opérait un vol entre Los Angeles et Tokyo avait dû faire demi-tour en plein ciel parce qu'un passager s'était trompé d'avion.

Le vol NH175 d'ANA à destination de Tokyo Narita a décollé de Los Angeles mardi à 11H36 (19H36 GMT), mais a dû faire demi-tour au bout de quatre heures de trajet, alors qu'il volait au-dessus du Pacifique au sud de l'Alaska, revenant à son point de départ à 19H32 (mercredi 03H32 GMT), d'après les données du vol sur le site FlightAware.

«Selon les procédures de sécurité de la compagnie, le commandant de bord a décidé de revenir à l'aéroport de départ, où le passager a débarqué», a expliqué sobrement ANA dans un communiqué.

«ANA est en train d'enquêter sur la situation pour comprendre pourquoi le passager a embarqué dans l'avion», a précisé la compagnie, s'excusant auprès de tous ses passagers.

Des VIP furieux

My first tweet can’t be more epic than this: just survived an 8-hour LAX-LAX flight with @chrissyteigen and @johnlegend on #ANA #NH175 pic.twitter.com/yY0vIqfcja

«J'aurai passé huit heures dans un avion pour nulle part» a tweeté avec indignation le mannequin américain Christine Teigen, qui se trouvait à bord avec son mari, le musicien et acteur John Legend.

«Pourquoi avons-nous dû tous être punis pour l'erreur de cette unique personne? Pourquoi ne pas atterrir à Tokyo et renvoyer l'autre personne? Comment ça se fait que ça n'était pas la meilleure idée, on pourrait se demander? On a tous les mêmes questions», s'est-elle plaint sur le réseau social.

Why did we all get punished for this one person’s mistake? Why not just land in Tokyo and send the other person back? How is this the better idea, you ask? We all have the same questions.