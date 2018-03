Crash d'un avion de ligne à Katmandou, 40 morts

«Trente et une personnes sont mortes sur le coup et neuf autres dans deux hôpitaux de Katmandou», a déclaré Manoj Neupane, porte-parole de la police, précisant que 23 autres personnes avaient été blessées. L'avion de la compagnie US-Bangla Airlines, en provenance de Dacca, transportait 67 passagers et 4 membres d'équipage.

De la fumée pouvait être vue s'élevant du terrain de football où l'appareil a chuté à l'est de l'unique aéroport international du pays, tandis que les pompiers tentaient d'éteindre les flammes et de porter assistance aux personnes à bord.

Du fait de l'accident, l'aéroport international Tribhuvan de Katmandou a été fermé et tous les vols à l'arrivée ont été déroutés vers d'autres destinations.

Le Népal a subi plusieurs catastrophes aériennes ces dernières années, qui ont porté des coups sévères à son industrie du tourisme. La plupart de ces accidents ont été imputés à l'inexpérience des pilotes ainsi qu'à des problèmes de maintenance et de gestion.

