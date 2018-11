Un avatar détectera-t-il bientôt vos mensonges avant la frontière?

Ce n’est pas de la science-fiction. Les futurs voyageurs qui voudront entrer dans l’Union européenne, surtout s’ils viennent de pays extra-européens, pourraient bientôt être soumis avant de se présenter à la frontière à une série de questions («quel est le but de votre voyage?» «quel est votre métier?» etc.) qui leur seront posées par un policier virtuel. Particularité de cet avatar bardé d’intelligence artificielle: il serait capable, par l’analyse des biomarqueurs du visage, de détecter les mensonges.

Ce système intitulé Iborderctrl, pour lequel la Commission européenne a débloqué un budget de plus de 4,5 millions d’euros, est en développement depuis septembre 2016 par un consortium composé de firmes spécialisées dans les technologies biométriques, de corps de douanes et de police (la police nationale hongroise) et de chercheurs universitaires. Il va être testé pour la première fois dans quelques semaines, sur la base du volontariat, aux frontières de trois pays: en Hongrie, en Grèce et en Lituanie.

Catégoriser les visiteurs

Dans un article de présentation paru le 24 octobre, la Commission européenne explique que plus de 700 millions de personnes entrent dans l’UE chaque année, que ce chiffre ne cesse de croître, et qu’il devient «de plus en plus difficile pour les polices des frontières d’assurer des contrôles stricts de sécurité tout en minimisant les impacts sur les files d’attente». Et de préciser que «ce système de contrôle intelligent va faciliter et accélérer les procédures pour les visiteurs de bonne foi et respectueux de la loi», en créant des «points de passage frontaliers plus efficaces, afin de repérer les immigrants clandestins et contribuer ainsi à la prévention du crime et du terrorisme.» La Commission européenne assume qu’il s’agit de cibler les visiteurs des pays extra-européens.

L’interface, adaptée aux ordinateurs, aux tablettes ou téléphones portables, servira donc à trier les gens en amont du passage à la frontière, pour ensuite les classer en fonction d’un «facteur de risques». Comment ce dernier sera-t-il calculé? «C’est un système global», explique depuis Athènes Anna Malamou, ingénieure chez European Dynamics, firme dont le siège est au Luxembourg et qui pilote le projet. «Avant son voyage, le visiteur devra scanner ses documents d’identité, son visa, des preuves de fonds en suffisance, puis répondre au questionnaire d’un policier virtuel, un logiciel qui permet de capter des images du visage et de détecter les mensonges. C’est sur la base de cet ensemble que le système évalue la personne.»

À partir de là est émis un code d’identité du voyageur et les informations qu’il comporte sont ensuite utilisées au moment du passage à la frontière. Selon les résultats obtenus au test, le voyageur est placé dans la catégorie, ou la file, de visiteurs «à bas risque» ou «à risque». «Le policier aux frontières aura bien sûr toujours la main, c’est lui qui prend les décisions. Le système complète le dispositif habituel de contrôle, il apporte un degré supplémentaire de sécurité.»

«La technologie de détection des mensonges s’appuie sur les techniques de mesures des micro-expressions du visage», explique encore Anna Malamou. Mais quels sont donc les signes identifiants du menteur? L’ingénieure ne veut pas trop s’avancer dans les explications, mais dit que les clignements d’yeux, les plissements de nez et des attitudes montrant de l’agitation font partie des standards d’évaluation. Mais impossible d’obtenir une réponse sur la marge d’erreur du logiciel. «Nous n’en sommes qu’au début du projet. Mais ce sont des méthodes pour lesquelles il y a une longue expertise, assure l’ingénieure. On ne peut pas vous en dire plus».

Technologie controversée

Reste qu’il y a débat sur l’usage de ces biomarqueurs et l’interprétation que l’on en fait. Dans le quotidien néerlandais « De Volksrant», Bruno Verschuere, maître de conférences en psychologie judiciaire à l’Université d’Amsterdam, explique que les micro-expressions du visage – un œil qui vibre, le soulèvement d’un angle de la bouche – sont certes utiles dans l’examen des émotions, «mais ces signaux non verbaux ne disent vraiment pas si quelqu’un ment ou non.» Il se dit étonné que la Commission européenne soutient un tel projet.

Malgré la controverse que suscite l’usage de ces technologies, y compris auprès des défenseurs des libertés civiles, elles tendent à se développer. Aux États-Unis, des ingénieurs de l’Université de l’Arizona ont annoncé le mois dernier avoir mis au point un système d’identification des «comportements anormaux» en vue de son implantation aux frontières. Il s’appelle Avatar, soit l’abréviation en anglais d’«Agent virtuel automatisé pour les évaluations de la vérité en temps réel». (TDG)