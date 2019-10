Un atterrissage d'urgence fait 3 morts

Au moins trois personnes ont été tuées lors de l'atterrissage en urgence jeudi d'un avion cargo près de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont indiqué les autorités locales.

Une panne de carburant serait en cause.

«Trois personnes ont été tuées, trois personnes ont été blessées et le sort de deux personnes est inconnu», ont annoncé les services d'urgence ukrainiens, précisant qu'il s'agissait de sept membres d'équipage et d'une personne accompagnant la cargaison.

Le petit Antonov 12 a atterri jeudi matin à moins de 2 km de la piste de l'aéroport de Lviv, sans s'enflammer, ont précisé les service d'urgence. Dans une photo publiée sur leur site, on aperçoit l'avion avec une aile endommagée.

This morning an Antonov An-12 from Ukraine Air Alliance crash landed near Lviv Airport in Ukraine. The 51 year aircraft was flying from Vigo in Spain and disapeared from ATC radar on approach to Lviv Airporthttps://t.co/AYFAX0NPdk#UKL4050 pic.twitter.com/Dz5sUiwxcT