Un attentat vise l'ambassade américaine

Une explosion a eu lieu vendredi dans le quartier de l'ambassade américaine à Tunis, a indiqué le ministère de l'Intérieur, sans préciser la nature de l'explosion, tandis que plusieurs médias publics ont évoqué la piste d'un attentat.

