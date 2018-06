Un aéroport stratégique nettoyé des rebelles

Les forces progouvernementales yéménites ont repris le «contrôle» total de l'aéroport de Hodeida, a annoncé mercredi la coalition emmenée par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, après une semaine d'une offensive visant à reprendre cette ville stratégique aux rebelles Houthis.

«L'aéroport (de Hodeida) a été complètement nettoyé (de la présence des rebelles) et il est sous le contrôle» total des troupes progouvernementales, a dit Abdel Salam al Shehi, commandant émirati des forces de la coalition au Yémen, dans une vidéo postée par l'agence officielle des Emirats, WAM.

«Aujourd'hui, l'aéroport de Hodeida a été libéré grâce aux Brigades des Géants et au soutien de la coalition», a déclaré ce commandant. Les Emirats apportent un soutien essentiel au sol aux forces yéménites hétéroclites impliquées dans l'offensive de Hodeida. Les «Brigades des Géants» sont une ancienne unité d'élite de l'armée yéménite remise sur pied par les Émirats et renforcée par des milliers de combattants du sud du Yémen.

Hodeida, ville de 600.000 habitants sur la mer Rouge, est le principal point d'entrée des importations et de l'aide humanitaire au Yémen, pays pauvre et en guerre depuis 2015. La coalition affirme que Hodeida est aussi un point de départ pour des attaques rebelles contre des navires et le lieu par lequel l'Iran livrerait des armes aux Houthis, ce que Téhéran dément. (afp/nxp)