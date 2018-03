Un accord trouvé pour une transition post-Brexit

L'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni ont trouvé un accord lundi sur les termes d'une période de transition post-Brexit, ont annoncé les négociateurs en chef des deux parties, Michel Barnier et David Davis, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Cette nouvelle étape des tractations a pu être franchie grâce à un compromis provisoire, à défaut d'une solution, sur l'épineuse question de la frontière irlandaise, devenue ces dernières semaines le principal point d'achoppement des tractations.

Good to see @simoncoveney again before my meeting with @DavidDavisMP this morning. Full support for Ireland. Backstop solution must apply unless and until another solution is found #Brexit pic.twitter.com/iV9aaNphHL