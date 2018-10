Un accident de train fait 18 morts

Le déraillement d'un train dimanche après-midi dans le nord-est de Taïwan a fait 18 morts et 160 blessés, selon les autorités. Le train transportait 366 personnes.

L'accident a eu lieu dans le comté de Yilan, alors que le train circulait sur la voie ferrée non loin de la côte. Plusieurs wagons se sont renversés sur cette ligne de chemin de fer prisée des touristes. Selon la Central News Agency (Agence centrale de presse) de Taïwan, plus de 30 personnes étaient toujours bloquées dans le train dimanche soir.

Des sauveteurs et des dizaines de militaires s'activaient sur les lieux dimanche soir à la recherche de survivants, tandis que des ambulances stationnaient à proximité, selon les images diffusées par la télévision taïwanaise.

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'accident, a annoncé l'administration des chemins de fer taïwanais. «Le train était plutôt en bon état», a déclaré son chef adjoint Lu Chieh-Shen lors d'une conférence de presse.

#Taiwan Un train express Puyuma en provenance de New Taipei en direction de Taitung a déraillé dimanche à 16h50 dans le comté de Yilan dans le nord-est de Taiwan, faisant 17 morts et plus de 80 blessés graves #Tapei pic.twitter.com/YUBhmObC9S