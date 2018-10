Un TGV brûle, pas de blessé

Un incendie s'est déclaré vendredi matin dans un train à grande vitesse qui reliait Cologne et Munich, conduisant à l'évacuation de ses 510 passagers, tous sains et saufs, et à la destruction de deux wagons.

Le journal Bild rapporte qu'un policier qui circulait à bord du train a senti une odeur de fumée et activé le système de freinage d'urgence, «évitant une catastrophe». La ligne à grande vitesse Cologne-Munich a été fermée par la Deutche Bahn et une enquête a été ouverte sur l'origine du sinistre. (ats/nxp)