Un Portugais proche de Guterres dirigera l'OIM

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) sera dirigée dès octobre par un proche du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Ancien numéro deux de son gouvernement, Antonio Vitorino, 61 ans, a été élu vendredi à Genève par les Etats membres.

BREAKING: António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino elected as new Director General of IOM. pic.twitter.com/PNi72ItYWR