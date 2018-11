Un Palestinien tué par une frappe israélienne

Un Palestinien a été tué mardi dans la bande de Gaza par une frappe israélienne, a indiqué le ministère gazaoui de la Santé, portant à cinq le nombre de Palestiniens tués en moins de 24 heures par les tirs israéliens.

La bande de Gaza et le territoire israélien alentour sont en proie depuis lundi après-midi à la plus sévère confrontation depuis la guerre de 2014, avec des centaines de tirs de roquettes palestiniennes et des dizaines de frappes israéliennes contre des positions palestiniennes.

Le ministère gazaoui a identifié le mort comme étant Khaled al-S., 26 ans. Une autre personne a été blessée, a-t-il dit.

L'armée israélienne a indiqué que son aviation avait tiré sur un Palestinien faisant partie d'un groupe tirant des projectiles en direction d'Israël, sans se prononcer sur la mort de quiconque. (afp/nxp)