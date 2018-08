Un Palestinien tué par des soldats israéliens

Un Palestinien a succombé samedi à ses blessures infligées par des tirs de soldats israéliens vendredi lors de protestations près de la barrière séparant la bande de Gaza du territoire israélien, a indiqué le ministère de la Santé dans l'enclave.

La victime âgée de 40 ans a été touchée par des tirs israéliens à l'est de Rafah, un secteur du sud de la bande de Gaza où deux autres Palestiniens ont été tués la veille lors des manifestations et heurts, selon la même source.

Outre les trois Palestiniens tués, dont un secouriste, 307 ont été blessés, a précisé le ministère. Certains ont été blessés par des gaz lacrymogènes, dont deux journalistes et cinq secouristes, et au moins 130 par balles.

Samedi, des milliers de Palestiniens ont participé à Rafah aux funérailles des trois Palestiniens. De nombreux médecins et membres des équipes de secours étaient présents en signe de solidarité avec la mort d'un secouriste.

Les violences de vendredi n'ont néanmoins pas remis en cause la trêve fragile instaurée jeudi soir entre le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, et Israël, après des discussions indirectes menées par l'entremise du voisin égyptien et de l'ONU, selon une source proche des négociations. Aucune confirmation officielle de cette trêve n'a été obtenue d'Israël ou du Hamas.

Les abords de la barrière de séparation sont depuis le 30 mars le théâtre d'une mobilisation contre le blocus imposé depuis plus de dix ans par Israël et pour le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés ou ont fui leur terre à la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Depuis lors, les tensions dans et autour de Gaza n'ont cessé d'augmenter, faisant redouter une quatrième guerre entre Israël et le Hamas depuis 2008.

Au moins 168 Gazaouis ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars. Un soldat israélien a été tué le 20 juillet pour la première fois depuis 2014. (afp/nxp)