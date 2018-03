Un Palestinien poignarde un Israélien à Jérusalem

Un Palestinien a poignardé un agent de sécurité israélien dimanche dans la Vieille ville de Jérusalem, le blessant grièvement avant d'être abattu par un policier, ont indiqués les autorités israéliennes.

Agent hospitalisé

«L'assaillant au couteau a été tué», a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police, Micky Rosenfeld.

L'agent de sécurité, qui souffre notamment d'une blessure au torse, a été hospitalisé dans un état grave, selon des médecins.

Le Shin Beth, le service de sécurité intérieure israélien, a affirmé à l'AFP que l'assaillant était un Palestinien originaire de Cisjordanie occupée. Des médias ont pour leur part évoqué un citoyen turc.

Israeli Seriously Wounded in Stabbing Attack in Jerusalem's Old City - Haaretz https://t.co/NOfGUbsNM1