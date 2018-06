Un G7 placé sous les provocs de Donald Trump

Ils ont souri pour les photographes. La poignée de main entre Donald Trump et Justin Trudeau lors de cérémonie d’ouverture du sommet G7 à La Malbaie, au Québec, a paru franche. Le président des États-Unis a même semblé s’émerveiller du cadre offert par son hôte, le premier ministre canadien.

Derrière ces apparences, le club des sept puissances financières mondiales – États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie et Japon – est néanmoins secoué par les provocations de Donald Trump. Après avoir instauré la semaine dernière de nouvelles taxes douanières sur l’acier et l’aluminium en provenance de l’Union européenne, du Canada et du Mexique, le président des États-Unis a planté de nouvelles banderilles vendredi matin. «La Russie devrait faire partie de ce sommet», a-t-il lancé au moment de quitter Washington pour le Québec: «Que vous l’aimiez ou non, et ce n’est peut-être pas politiquement correct, mais nous avons un monde à diriger. (…) Nous devrions avoir la Russie à la table des négociations.»

La Russie, exclue après avoir annexé la Crimée

La Russie avait été exclue du club des grandes puissances à la suite de son annexion de la Crimée en 2014. L’idée de Donald Trump a aussitôt fait grincer des dents à Washington, en raison notamment de l’ingérence russe dans la campagne électorale de 2016. «Non, la Russie ne devrait pas être admise au G7», a lancé Jeff Flake, le sénateur républicain de l’Arizona. Chuck Schumer, le chef de file de la minorité démocrate au Congrès, a pour sa part estimé qu’une inclusion de la Russie était «contraire aux intérêts américains» et que la politique étrangère de Donald Trump était toujours plus «déroutante».

Selon Macron, le G7 pourrait se passer des États-Unis

Emmanuel Macron a suggéré jeudi une possible alliance de six des sept membres du G7 pour contrer Donald Trump: «Peut-être que c’est égal au président américain d'être isolé, mais ça nous est aussi égal d'être à six si besoin était», a affirmé le président de la République lors de sa conférence de presse conjointe avec Justin Trudeau à Ottawa, la capitale canadienne. La réponse de Donald Trump a fusé le jour même sur Twitter. «Dites s’il vous plaît au premier ministre Trudeau et au président Macron qu’ils font payer aux États-Unis des taxes immenses et créent des barrières non monétaires.» Donald Trump a récidivé vendredi matin. «Nous allons nous occuper des pratiques commerciales injustes», a-t-il asséné avant son départ pour le Québec. «Si vous regardez ce que le Canada, le Mexique et l’Union européenne nous ont fait pendant des décennies, nous devons changer ça. (…) Si nous ne pouvons pas trouver un accord, nous nous en sortirons mieux.»

Trump arrive en retard et repart précipitamment

L’arrivée tardive de Donald Trump à La Malbaie a provoqué le report de son entretien bilatéral prévu vendredi matin avec Emmanuel Macron. En début d’après-midi, ce dernier a publié sur son compte Twitter une vidéo le montrant en train de discuter avec Donald Trump. «Échanger, tenter de convaincre, sans cesse, pour défendre les intérêts des Français et aussi de tous ceux qui croient que le monde ne se construit qu’ensemble», indique la légende accompagnant la vidéo. Sarah Huckabee Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche, a rapidement précisé qu’il s’agissait d’un «aparté» au cours duquel les deux dirigeants ont échangé des politesses et ont brièvement parlé de commerce. La Maison-Blanche a ajouté que la rencontre bilatérale entre Emmanuel Macron et Donald Trump devait se dérouler plus tard dans la journée de vendredi. Donald Trump a aussi été aperçu en train de discuter avec la chancelière allemande, Angela Merkel, à l’issue de la «photo de famille» des dirigeants du G7. Au journaliste qui lui demandait si les États-Unis allaient geler leurs taxes sur les importations d’acier et d’aluminium, Donald Trump a répondu en regardant Angela Merkel: «Je ne sais pas. Demandez à cette femme fantastique.»

Le président des États-Unis a d’ores et déjà affiché son intention de quitter le sommet du G7 samedi matin, bien avant les autres chefs d’État et de gouvernement. (TDG)