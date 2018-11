Un Français condamné à 10 ans de réclusion

Un Français de 27 ans a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris. Il est notamment accusé d'avoir projeté un attentat-suicide visant la communauté chiite au Liban, pour le compte de l'organisation Etat islamique (EI).

L'homme, qui a été arrêté en 2014 en banlieue parisienne, comparaissait pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a indiqué le parquet général dans un communiqué. La cour a rendu son verdict jeudi.

Jusqu'à 15 ans de prison

Cet homme a été reconnu coupable de s'être rendu en 2014 en Syrie pour rejoindre l'organisation Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL, ancêtre de l'EI), d'avoir suivi une formation militaire et religieuse et d'avoir «participé aux actions de ce groupe».

Il s'est ensuite rendu au Liban «pour le compte d'EIIL», afin d'y commettre un attentat-suicide à l'encontre de la communauté chiite. Il aurait cependant renoncé à concrétiser ce projet, avant de rentrer en France. Il a également été reconnu coupable d'avoir, à son retour en France, «maintenu ses contacts avec les commanditaires appartenant à l'EIIL et proposé d'agir» sur le territoire français.

L'avocat général avait requis une peine de 15 ans de réclusion criminelle contre cet homme, qui a été jugé par une cour d'assises spéciale, compétente pour les crimes terroristes et composée uniquement de magistrats professionnels et non de jurés populaires. (ats/nxp)