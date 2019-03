Un Britannique tente de fuir l'Australie en jet ski

La police australienne a annoncé mercredi l'arrestation d'un Britannique recherché dans une affaire de trafic de drogue alors qu'il tentait de fuir en scooter des mers l'immense île-continent pour gagner la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

La police aux frontières a indiqué qu'elle avait reçu un tuyau sur «un homme, peut-être armé d'une arbalète, et chargé de réserves de carburant et de nourriture, qui avait été vu partant en jet ski» d'une péninsule de l'extrême nord-est du pays, dans l'Etat du Queensland.

A man has been arrested attempting to flee Australia on a jet skihttps://t.co/5zq0HbNtDW