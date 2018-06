Un Américain tué au cours des manifestations

Un citoyen américain a été tué dans des circonstances controversées samedi à Managua, dans le contexte des manifestations contre le gouvernement du président Daniel Ortega, ont annoncé plusieurs sources dont l'ambassade des Etats-Unis.

Selon des militants des droits de l'Homme et des témoins, cet Américain de 48 ans aurait été tué par des tirs venus d'un des groupes armés pro-gouvernementaux qui sont actifs dans la capitale nicaraguayenne. La police a pour sa part attribué le meurtre à «des groupes de délinquants».

L'ambassadrice des Etats-Unis à Managua a confirmé le décès de Sixto Henry Viera, 48 ans. «La mort d'un citoyen américain préoccupe beaucoup l'ambassade», a écrit sur Twitter la diplomate, Laura Dogu.

The #US Government expresses its condolences to the family of the U.S. citizen killed last night and to all the families who have recently visited the Forensic Medicine Institute. The death of a U.S. citizen is of great concern to our Embassy.