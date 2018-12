L'alerte au tsunami est levée

La secousse en Nouvelle-Calédonie n'a provoqué aucun dégât ni victimes, a indiqué la sécurité civile.

«Les observations et les relevés de terrain confirment que l'intensité du tsunami est en forte diminution et qu'il ne présente plus de risque majeur pour la population», a annoncé la sécurité civile, précisant que l'alerte était levée à 18h20 (heure locale).

Eric Backès, directeur du service, a déclaré que des vagues mesurant entre 1,50 et 2 mètres avaient été observées à l'île des Pins et à Maré ainsi que des «mouvements anormaux de la mer». L'alerte a duré environ trois heures mercredi après-midi et a notamment concerné le littoral de la côte est de l'archipel, l'île des Pins et les îles Loyauté, après un séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter à 160 kilomètres au large de Maré.

Un puissant séisme frappe la Nouvelle-Calédonie https://t.co/E8O3JcI1pj — grégory polosecki (@gpolosecki) 5 décembre 2018

Les populations de ces régions, pour la plupart averties par des sirènes, ont été évacuées vers des zones éloignées du bord de mer ou dans des lieux situés en hauteur de relief. Aucun dégât, ni victime n'a été recensé, a également indiqué la sécurité civile.

Plusieurs répliques

Le séisme a été suivi de plusieurs répliques, avant qu'un nouveau tremblement de terre de forte puissance ait frappé à nouveau l'archipel français. Aucune alerte au tsunami n'a été lancée à la différence du précédent.

D'après l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGC), le nouveau séisme de magnitude 6,6 est survenu à 17h43 (07h43 suisses), à près de 200 kilomètres de l'île de Maré, dans le sud-est de la Nouvelle-Calédonie. De premières estimations faisaient état d'un séisme de magnitude 7. Le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) l'évalue de son côté à 6,7.

????La DSCGR indique que les sirènes #tsunami ont été déclenchées à 15h29 sur l'ensemble de la #NouvelleCalédonie. Les bandes côtières de la côte Est, de l'île des Pins et des Loyauté doivent être évacuées sur 300m à compter du littoral.

????Stéphanie Néa#earthquake #alert #alerte pic.twitter.com/AByQYMLiGX — Outremers360 (@outremers360) 5 décembre 2018

(afp/nxp)