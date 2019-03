Ultime semaine de Theresa May à la tête du Royaume-Uni?

Theresa May vit probablement sa dernière semaine en tant que cheffe du gouvernement britannique. Des rumeurs de coups montés fomentés par les deux principaux clans du cabinet gouvernemental bruissaient ce dimanche dans la presse d’outre-Manche. Suite au refus de Theresa May de s’entendre avec l’opposition pour trouver une solution sur le Brexit, les ministres favorables au maintien d’un lien avec l’Union européenne se seraient tournés vers le numéro deux du gouvernement, l’europhile David Lidington, pour lui demander de devenir premier ministre par intérim. Il quitterait ce poste après l’organisation d’une élection interne pour choisir le nouveau dirigeant conservateur. Selon «The Sunday Times», ce groupe a prévu de demander à Theresa May de démissionner lors d’une réunion du Cabinet prévue ce lundi. Il vise avant tout à mener le pays vers un Brexit doux, seul capable de rassembler une majorité à la Chambre des Communes.

Toujours selon «The Sunday Times» et «The Mail on Sunday», les ministres partisans d’un Brexit dur ne sont pas demeurés inactifs. Ils se sont rassemblés autour du ministre de l’Environnement, l’alimentation et les affaires rurales Michael Gove. Leur objectif: précipiter le Royaume-Uni vers un «no deal» si l’accord de Brexit n’est pas adopté par les députés au cours de cette semaine. Ils refusent un nouveau prolongement du délai pour le Brexit et l’organisation d’élections européennes dans le pays.

Quant à l’opposition travailliste, elle veut forcer le gouvernement à organiser des votes sur toutes les options possibles pour trouver enfin une solution capable de rassembler la majorité: «no deal», second référendum, révocation de l’article 50, maintien dans une union douanière et le marché unique. Trente-deux mois après son arrivée au pouvoir, Theresa May n’a en effet jamais autorisé les députés à se prononcer sur ces différentes possibilités.

Parallèlement à ces manœuvres politiques, les Britanniques partisans d’un second référendum sur le Brexit ont eux aussi accru leur pression sur la première ministre, qui hésite à soumettre son accord de divorce aux députés. Un troisième rejet du texte pourrait être le coup de grâce. Les anti-Brexit étaient près d’un million ce samedi à défiler dans les rues de Londres entre Hyde Park et le Parlement britannique pour réclamer «un vote du peuple». Une manifestation calme, très bon enfant, où se mêlaient tous les âges et de nombreuses nationalités. Des centaines de drapeaux de l’UE flottaient dans le ciel, ainsi que des étendards aux couleurs françaises, allemandes, polonaises ou encore italiennes.

L’ambiance était pourtant un peu trop paisible. Les participants étaient-ils résignés? «Je suis beaucoup moins optimiste et beaucoup plus en colère que lors des précédentes marches contre le Brexit», avouait Sophie, une Londonienne accompagnée de ses deux enfants. «Je ne crois pas que cette marche changera quoi que ce soit. Elle est inutile mais je ne me serais pas pardonné d’être absente.»

Cette marche est intervenue deux jours après la décision des dirigeants européens d’accorder au Royaume-Uni deux options pour un report du Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars, fixant désormais au 12 avril au plus tôt l’échéance fatidique. La dirigeante conservatrice se trouvait dimanche dans sa résidence de campagne. Selon les médias britanniques, elle y tenait une «réunion de crise» en compagnie de plusieurs Brexiters influents.

