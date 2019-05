USA: un hacker chinois inculpé pour piratage

Un ressortissant chinois a été inculpé aux Etats-Unis pour sa participation à un piratage informatique ayant visé les données personnelles de plus de 78 millions de clients d'une société d'assurance-santé en 2015, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice.

Fujie Wang faisait partie d'un groupe de pirates «extrêmement sophistiqué» basé en Chine, qui s'est attaqué à partir de 2014 à quatre sociétés américaines, dont l'assureur-santé Anthem, et commis «l'un des pires vols de données de l'histoire», a dit le ministère dans un communiqué. Un autre membre présumé du groupe, présenté sous le pseudonyme de John Doe, a également été inculpé.

Méthodes d'hameçonnage «sur mesure»

Le groupe est accusé de s'être introduit dans les systèmes informatiques d'Anthem grâce à des méthodes d'hameçonnage «sur mesure». Après avoir installé des logiciels malveillants, les pirates ont pu s'approprier les informations personnelles d'environ 78,8 millions de clients archivées par l'assureur (nom, date de naissance, numéro d'assurance-santé, fiche de salaire...). Ils auraient ensuite transféré ces données en Chine avant de tenter de supprimer les archives de la société pour cacher leurs traces.

Les deux pirates présumés sont notamment accusés de fraude en réunion et vol d'identité. Outre Anthem, basé dans l'Etat de l'Indiana, trois autres sociétés non identifiées mais spécialisées dans la technologie, la communication et l'industrie, ont été attaquées entre février 2014 et janvier 2015. Le ministère de la Justice n'a pas indiqué si le groupe avait des liens avec le gouvernement chinois, ni comment il a utilisé les données volées. (afp/nxp)