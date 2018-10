«Twitter a supprimé des personnes de mon compte»

Le président américain Donald Trump s'est plaint vendredi de la suppression selon lui par Twitter des comptes de certains de ses abonnés, critiquant les efforts du réseau social pour éliminer les comptes faux ou injurieux.

M. Trump, qui compte quelque 55 millions d'abonnés sur Twitter, a ainsi ravivé ses critiques régulières visant les entreprises d'internet qu'il accuse d'être partiales, sans en fournir de réelle preuve.

«Twitter a supprimé beaucoup de personnes de mon compte, et, plus important encore, ils ont apparemment fait en sorte que cela soit plus compliqué de s'inscrire -- ils ont une croissance en berne, à un point devenu évident pour tout le monde», a-t-il écrit dans un message posté sur ce même réseau social.

«Il y a quelques semaines, c'était une fusée, dorénavant c'est un ballon dirigeable! Complètement partial?», a-t-il ajouté.

Twitter has removed many people from my account and, more importantly, they have seemingly done something that makes it much harder to join - they have stifled growth to a point where it is obvious to all. A few weeks ago it was a Rocket Ship, now it is a Blimp! Total Bias?