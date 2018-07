Tunnel sous la Manche: retards liés à la canicule

Les voyageurs empruntant le tunnel sous la Manche devaient s'armer de patience, avec des retards d'environ une heure et demi vendredi matin en raison de problèmes de climatisation provoqués par la vague de chaleur. «C'est une journée très chargée, c'est le jour des grands départs en vacances. Nous sommes en canicule, et à cela s'ajoute le problème de climatisation dans nos navettes, dont certains wagons ne peuvent absorber la chaleur produite par les véhicules, celle de la carrosserie et des blocs moteurs rendus très chauds par l'usage de la climatisation», a expliqué un porte-parole d'Eurotunnel.

Due to the unprecedented temperatures and level of traffic booked today, customers arriving early (more than 2 hours before booked travel time) will not be able to check-in. We recommend that you visit Stop 24 https://t.co/ZMX7LYW8l5 if ahead of schedule.^FF