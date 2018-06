Tsahal vise des lanceurs de ballons incendiaires

L'armée israélienne a blessé samedi deux Palestiniens qui lançaient des ballons incendiaires depuis la bande de Gaza vers l'Etat hébreu, ont indiqué des sources israéliennes et palestiniennes. Selon des sources de sécurité palestiniennes, il s'agit d'un drone qui a tiré à proximité d'un groupe de Palestiniens à l'est du camp de réfugiés d'Al-Bureij, dans le centre de la bande Gaza.

Violences à Gaza : l'armée israélienne cible des lanceurs de ballons incendiaires https://t.co/xMsL5LqQpG — lalibre.be (@lalibrebe) June 16, 2018

Plus de 300 incendies

Deux d'entre eux ont été blessés, a indiqué Achraf al-Qodra, porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, territoire dirigé par le mouvement islamiste Hamas. Une vingtaine d'incendies provoqués par des ballons ou des cerfs-volants incendiaires lancés depuis la bande de Gaza ont été dénombrés samedi dans la zone israélienne limitrophe de l'enclave palestinienne, a indiqué le porte-parole des pompiers dans le sud d'Israël, Eli Cohen.

Depuis le début, fin mars, de la mobilisation dans la bande de Gaza contre Israël, plus de 300 incendies ont été enregistrés, a-t-il précisé. Au moins 130 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début de la protestation le long de la frontière le 30 mars.

L'ONU condamne Israël

Les Palestiniens de Gaza protestent contre le blocus israélien qui étouffe l'enclave depuis plus de 10 ans et pour le droit au retour des Palestiniens qui ont fui ou été chassés de leurs terres lors de la création d'Israël en 1948.

Mercredi, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé une résolution condamnant Israël pour usage excessif de la force contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza, tout en rejetant un amendement américain mettant en cause dans ces mêmes violences le Hamas.

Israël dit tirer à balles réelles en dernier recours pour protéger ses frontières, ses soldats et sa population. Il accuse le Hamas de se servir de la protestation pour couvrir des attaques contre les soldats et des tentatives d'infiltration en Israël. L'Etat hébreu et le Hamas se sont livré trois guerres depuis 2008. (ats/nxp)