Trump veut nouer un «accord» avec Londres

Le président américain Donald Trump espère que son pays nouera un «accord commercial très, très substantiel» avec le Royaume-Uni après sa sortie de l'Union européenne, a-t-il déclaré mardi au deuxième jour d'une visite d'Etat dans le pays.

«Je pense que nous aurons un accord commercial très, très substantiel», «nous allons y arriver», a déclaré Donald Trump avant de discuter commerce avec des chefs d'entreprise britanniques et américains en compagnie de la Première ministre Theresa May. Celle-ci a appelé à construire un «partenariat économique plus large entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis». (afp/nxp)