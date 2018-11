Trump va multiplier les entretiens bilatéraux

Un accord commercial avec la Chine pourrait être conclu en marge du G20 en fin de semaine en Argentine où le président Donald Trump multipliera les entretiens bilatéraux avec plusieurs dirigeants dont le président russe, a annoncé mardi la Maison Blanche.

«Le président estime qu'il y a une bonne chance de conclure un accord et il est ouvert à cette possibilité», a expliqué Larry Kudlow, principal conseiller du président américain peu avant une réunion au sommet très attendue entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping à Buenos Aires.

Il a toutefois souligné qu'un tel accord était toujours soumis à certaines conditions: la protection de la propriété intellectuelle, la levée des barrières tarifaires et non tarifaires ou encore le transfert forcé de technologie d'entreprises étrangères installées en Chine.

Nouveaux tarifs si pas d'accord

Selon M. Kudlow, les grands partenaires commerciaux des Etats-Unis, qui déplorent eux aussi des pratiques commerciales déloyales de la Chine, apporteront leur soutien à la position américaine à Buenos Aires.

Si aucun accord ne devait être trouvé, le président accroîtrait la pression sur Pékin par le biais de tarifs douaniers, a expliqué le conseiller économique, rappelant les propos tenus par Donald Trump dans un entretien au Wall Street Journal et publiés lundi.

M. Trump avait affirmé que le gel de la hausse, prévue en janvier, de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine était «hautement improbable». Il a également réitéré sa menace d'imposer des taxes supplémentaires sur les 267 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis qui, pour l'instant, échappent à la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

Outre une rencontre avec Xi Jinping, le président et la délégation américaine auront des interactions avec plusieurs autres dirigeants, dont le président d'Argentine, le président de Russie, le Premier ministre japonais et la chancelière allemande, a indiqué de son côté la porte-parole de l'exécutif américain, Sarah Sanders.

Sécurité

Avec Poutine, «toutes les problématiques sur les questions de sécurité, de contrôle des armes, les problèmes régionaux» seront évoqués, a précisé le conseiller américain en matière de sécurité nationale, John Bolton.

L'Ukraine et la Russie sont engagées dans leur pire bras de fer depuis plusieurs années à la suite de la capture dimanche par les gardes-côtes russes au large de la Crimée de trois bateaux militaires ukrainiens. Cet incident inédit accroit encore davantage des tensions déjà vives entre les membres de l'Otan et Moscou.

Donald Trump s'entretiendra également avec les dirigeants turc, indien et sud-coréen, a poursuivi ce conseiller.

A la question de savoir si le locataire de la Maison Blanche allait rencontrer au G20 le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, il a répondu «non». «Le programme des rencontres bilatérales est complet, il déborde», a-t-il dit.

Rencontre informelle avec MBS possible

Pour autant, Sarah Sanders n'a pas écarté une rencontre informelle avec le Saoudien, alors que l'assassinat de Jamal Khashoggi, un contributeur saoudien au Washington Post, continue de faire des vagues et que certains reprochent à Donald Trump sa réaction trop conciliante.

«Qu'il y ait ou non interaction, je ne vais pas écarter» cette possibilité, a-t-elle nuancé. Le G20 pourrait par ailleurs être l'occasion de signer officiellement le nouveau traité de libre-échange nord-américain, qui lie les Etats-Unis, le Canada et le Mexique et qui doit remplacer le texte Aléna, en vigueur depuis 1994. «Cet accord (Etats-Unis-Mexique-Canada ou Aéumc) sera signé en Argentine», a ainsi assuré Larry Kudlow.

Avant la signature de cet accord annoncé le 1er octobre, Ottawa souhaitait la levée des taxes douanières américaines sur les importations d'acier et d'aluminium en vigueur depuis le 1er juin au nom de la défense de la sécurité nationale. Sur ce point, Larry Kudlow n'a pas fait de commentaires. (afp/nxp)