Trump sillonne l'Amérique la veille des élections

Bains de foules et messages pilonnés à travers les Etats-Unis: le président Donald Trump s'est donné lundi sans réserves dans les dernières heures de la campagne pour les législatives qui détermineront le contrôle du Congrès. Et au final le cours de sa présidence.

Une grande incertitude régnait encore sur le scrutin à quelques heures de l'ouverture des premiers bureaux de vote, mardi à 06h00 sur la côte Est (midi en Suisse). «Tout ce que nous avons construit est en jeu demain», a lancé Donald Trump à des milliers de supporteurs dans l'Indiana, un Etat clé si les républicains veulent conserver le contrôle du Sénat.

Massive crowd inside and outside the Allen County War Memorial Coliseum in Fort Wayne, Indiana! Thank you for joining us tonight - and make sure you get out and https://t.co/0pWiwCHGbh tomorrow! pic.twitter.com/8APMivyM0x

Le nom du président républicain ne figure pas sur les bulletins de vote. Mais il martèle depuis des semaines que le scrutin sera un référendum sur sa présidence. Après le choc de 2016, les démocrates sont donnés favoris par les sondages pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, tandis que les républicains devraient conserver le contrôle du Sénat. Craignant qu'une victoire des démocrates au Congrès ne paralyse ses politiques, le président américain a jeté toutes ses forces dans la campagne.

Cleveland (Ohio), Fort Wayne (Indiana), Cape Girardeau (Missouri): jusqu'au dernier moment, le milliardaire a enchaîné lundi les rassemblements «Make America Great Again». Le septuagénaire ne devait être de retour à la Maison Blanche que bien après minuit local. En face, les candidats démocrates en mal de nouvelles personnalités d'envergures nationales se sont appuyés sur l'ex-président Barack Obama et son vice-président Joe Biden en meetings de campagne.

Thank you Indiana! A vote for Mike @Braun4Indiana is a vote to keep your jobs going up, your wages going up, and your healthcare costs coming down. It’s a vote to keep your families safe & to keep criminals, traffickers & drug dealers OUT of our Country! Get out and for for Mike! pic.twitter.com/3AE7WcHZej