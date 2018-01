Trump sera «le meilleur vendeur» des USA

La Grande-Bretagne défendra le libre-échange

Le secrétaire d'Etat britannique au commerce international Liam Fox a assuré que la Grande-Bretagne agira comme «le champion du libre-échange» face au protectionnisme, malgré la nécessité d'entretenir de bonnes relations avec les Etats-Unis de Donald Trump.



Dans une interview accordée à l'AFP à Davos, Liam Fox a indiqué qu'il mettrait à profit ses rencontres au Forum économique mondial pour plaider la cause de la Grande-Bretagne auprès de ses interlocuteurs notamment américains. «Nous continuerons à promouvoir notre cause pour le libre-échange mondial, avec la Grande-Bretagne agissant comme le champion du libre-échange au moment où nous quittons l'Union européenne et prenons possession de notre siège indépendant à l'OMC (Organisation mondiale du commerce)», a-t-il dit.