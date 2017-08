Trump: sa démission en échange de l'immunité?

Tony Schwartz, l'auteur qui a co-écrit le livre de Trump «The Art of the Deal» et l'a conseillé des années durant, le président pourrait bien quitter son poste d'ici l'automne. L'ancien proche est devenu l'un de ses plus vifs opposants.

Ces derniers jours, il a dit et répété sur Twitter que Trump ne serait plus président d'ici octobre et qu'il pourrait bien tenter de marchander, en échange de son départ de la Maison Blanche, une immunité quant à l'affaire d'ingérence russe durant la campagne présidentielle de 2016. (nxp)