Trump relance la guerre commerciale contre Pékin

Donald Trump a relancé la guerre commerciale avec Pékin jeudi. Il a annoncé sur Twitter qu'il allait imposer 10% de tarifs douaniers supplémentaires sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises jusque-là épargnées.

Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 1er septembre, a dit le président. Il a précisé que les négociations, qui ont repris cette semaine à Shanghaï pour tenter de mettre fin au différend commercial entre les deux pays, allaient se poursuivre comme prévu.

Il justifie sa décision surprise par la fait que Pékin n'a pas tenu à ses yeux deux engagements très importants: achats massifs de produits agricoles américains et coup d'arrêt aux ventes de fentanyl, un opiacé très puissant qui fait des ravages aux Etats-Unis. La Chine en est l'un des principaux producteurs.

...buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and...