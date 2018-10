Trump réduira l'aide aux pays d'Amérique centrale

Le président Donald Trump a affirmé lundi que les Etats-Unis allaient réduire l'aide allouée à plusieurs pays d'Amérique centrale. Il a déploré qu'ils ne soient pas capables d'empêcher les gens qui veulent se rendre «illégalement» aux Etats-Unis de quitter leur pays.

A l'approche des élections cruciales de mi-mandat, où les républicains redoutent de perdre le contrôle du Congrès, M. Trump multiplie les sorties sur l'immigration qui fut l'un des thèmes centraux de sa campagne lors de la présidentielle de 2016.

«Le Guatemala, le Honduras et le Salvador n'ont pas été capables de faire leur travail et d'empêcher les gens de quitter leur pays pour venir illégalement aux Etats-Unis. Nous allons commencer à couper, ou réduire de façon significative, l'énorme aide internationale que nous leur accordons», a indiqué M. Trump dans un tweet.

