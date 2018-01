Trump: propos injurieux sur Haïti et l'Afrique

Un défenseur notoire des sans-papiers en passe d'être expulsé

Un militant venant en aide aux immigrés clandestins à New-York a été arrêté jeudi en vue de son expulsion vers l'archipel de Trinité-et-Tobago qu'il a quitté il y a 25 ans, nouvel exemple du durcissement de la politique migratoire américaine.



Ravi Ragbir, marié à une avocate américaine et directeur de l'ONG de défense des sans-papiers «New Sanctuary Coalition», a été arrêté alors qu'il se présentait à la police de l'immigration pour un rendez-vous annuel. Il a été conduit en prison en ambulance après un bref malaise. Des dizaines de sympathisants ont entouré l'ambulance, scandant «Ravi! Ravi!», dans l'espoir de l'empêcher de passer --en vain, selon des témoins.



M. Ragbir sera expulsé car «les délinquants étrangers ont toujours été une priorité» de la police de l'immigration, a indiqué Rachel Yong Yow, porte-parole de cette force. «Il a épuisé toutes les possibilités d'appel et restera emprisonné jusqu'à son transfert à Trinité».



M. Ragbir est arrivé aux Etats-Unis légalement il y a 25 ans et a obtenu une carte verte. Mais en 2001, alors qu'il travaillait pour une société de prêts immobiliers sur hypothèques, il a été condamné pour fraude bancaire. Après trois ans de recours, il a été débouté puis incarcéré pendant deux ans et demi. Il risquait théoriquement l'expulsion depuis sa libération mais les autorités avaient toujours décidé jusqu'ici de le laisser en liberté.