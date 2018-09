Trump préférerait garder le n°2 de la Justice

Donald Trump a affirmé mercredi qu'il pourrait conserver le numéro 2 du ministère américain de la Justice, Rod Rosenstein, en pleine tourmente depuis que ce dernier aurait, selon la presse, traité le président américain d'incompétent et estimé qu'il devait être écarté du pouvoir.

«Je préférerais le garder», a-t-il lancé lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, soulignant qu'il avait «tout à fait le droit de le limoger».

Trump said he would "much prefer to keep Rod Rosenstein." Adding "many people say I have the right to absolutely fire him." pic.twitter.com/zbBWhWjmUm