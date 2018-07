Trump pourrait rencontrer Poutine à Washington

En pleine polémique sur le sommet d'Helsinki, Donald Trump a fait savoir jeudi qu'il avait invité Vladimir Poutine à Washington à l'automne pour «poursuivre le dialogue» avec le l'homme fort du Kremlin.

Accusé par ses détracteurs, mais aussi nombre d'élus de son parti, de s'être montré beaucoup trop conciliant avec son homologue russe, le président américain s'en est pris avec virulence aux journalistes coupables à ses yeux de ne pas avoir souligné le «grand succès» de leur face-à-face.

Selon Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche, des discussions sont «déjà en cours» pour une nouvelle rencontre, cette fois-ci dans la capitale fédérale américaine. Martelant sa conviction que bien s'entendre avec M. Poutine était «une chose positive», M. Trump a ajouté sur la chaîne CNBC: «Si cela ne fonctionne pas, je serai le pire ennemi qu'il ait jamais eu». Trois jours après le rendez-vous qui l'a mis en porte-à-faux avec les agences américaines de renseignement en raison de ses atermoiements sur l'ingérence russe dans la présidentielle, Donald Trump peine toujours à éteindre l'incendie.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........